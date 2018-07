Constanta are o traditie extraordinara in ceea ce priveste activitatea sportiva. Povestile, unele datand de mai bine de un secol, sunt depanate, pentru cititorii „Cuget Liber”, de venerabilul profesor Traian Petcu, atlet veteran si, totodata, veritabila enciclopedie, ajuns la varsta de 94 de ani. In episodul de astazi, facem referire la luptele constantene, in perioada anilor 1965-1969. 12 aprilie 1965, o zi care a intrat in istorie Ca data istorica, se ...