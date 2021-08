POVESTI DIN VREMURI DE DEMULT Centrul Județean pentru Cultura Ilfov va invita la un eveniment cu totul special. “Povești din vremuri de demult” se va desfașura in poiana mica din Parcul Mogoșoaia astazi, 28 august 2021, intre orele 14:00-20:00. Sunt așteptați cu mic și mare cei toți care doresc sa ia parte la jocuri si activitați care amintesc de perioada […] The post POVESTI DIN VREMURI DE DEMULT first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Puțina lume știe, dar traversam cateva zile magice in care oamenii nu imbatranesc și totul este cald și calm. Sunt zile in care lucrurile se așeaza, iar oamenii au numai ganduri bune și iși cauta un fagaș nou…! In calendarul popular al romanilor exista un nume special pentru aceste zile pe care le…

- Primarul municipiului Sighisoara, Ioan-Iulian Sirbu, a anuntat, duminica, faptul ca Muzeul de Istorie din localitate a inceput documentarea unor povesti reale din istoria Cetatii Medievale si a orasului, pentru a fi puse in scena la viitoarele editii ale Festivalului "Sighisoara Medievala" in asa…

- Primaria Municipiului, impreuna cu partenerii sai traditionali, a pregatit un complex de evenimente dedicat Zilei Imnului National 2021 – cel mai important eveniment festiv local, dar de anvergura nationala, ce marcheaza prima intonare intr-un cadru oficial, pe locul actualului Parc Zavoi, a cantecului…

- „Cartea Copiilor” – o carte scrisa si ilustrata in exclusivitate de copiii din tara si din diaspora. In aceasta dimineata a stat de vorba cu noi, Areta Nichifiriuc, 8 ani, autor de povesti: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/07/areta.mp3 CARTEA COPIILOR este cartea in care sunt…

- Cu ocazia celebrarii a 140 de ani de relații diplomatice intre Romania și Spania, Ambasada Romaniei in Regatul Spaniei, in parteneriat cu Institutul Cultural Roman de la Madrid, Consiliul Județean Maramureș, Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, Centrul Județean pentru Conservarea…

- Miercuri 16 iunie 2021, la Școala Gimnaziala „Octavian Goga” Satu Mare s-a lansat revista de educație interculturala – ghid de activitați extracurriculare – „Tradiții și obiceiuri la romani”, proiect susținut de catre Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare…

- FOTO VIDEO| Citește-mi 100 de povești: Preșcolarii Gradiniței cu P.P. nr. 13 din Alba Iulia s-au bucurat de o saptamana plina de activitați Saptamana 07 – 11 iunie 2021, a fost una minunata pentru preșcolarii Gradiniței cu P. P. nr.13 Alba Iulia, condusa de director prof. Fotin Laura Mihaela. Miercuri,…