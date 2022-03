Povești de weekend, la Teatrul Colibri Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova devine, in weekend, scena pentru doua spectacole inspirate de povești cu talc și indragite de publicul de toate varstele: „Puiul de Om din Cartea Junglei“ și „Sarea in bucate“. Sambata, 5 martie, ora 18.00, publicul se va intalni cu „Puiul de Om din Cartea Junglei“, un spectacol dupa Rudyard Kipling, cu scenariul, regia și scenografia semnate de Geo Dinescu și Marin Fagu, muzica și video proiecția Marin Fagu, pictura papuși Mihai Birtu, pictura decoruri Iulia Goanța. In distribuție sunt actorii: Geo Dinescu, Marin Fagu, Emanuel Popescu, Robert Iovan.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

