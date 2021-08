Povești care inspiră: Ines Nerina sprijină persoaele cu diabet printr-o platformă on-line Ines Nerina a fost diagnosticata in urma cu patru ani cu diabet tip 1 insulino-dependent. Viața ei s-a schimbat complet din acel moment și a simțit ca persoanele care au aceasta boala nu beneficiaza destul de mult sprijin medical și emoțional, motiv pentru care a creat o intreaga comunitate prin care ofera suport in special tinerilor. De ce? Pentru ca in momentul in care boala și-a facut apariția deși era o studenta perfect sanatoasa, cu un stil de viața echilibrat. Cateva simptome minore și-au facut apariția iar la scurt timp de la primul consult, Ines a intrat in coma. Se declanșase diabetul.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CARANSEBEȘ – Bhupinder Singh nu va mai fi directorul medical al Spitalului Municipal de Urgența Caransebeș, deși mai avea cateva luni din interimat. Decizia a fost luata astazi de primarul Caransebeșului și va intra in vigoare de luni, 26 iulie! Schimbarea lui Singh era previzibila, in lumina declarațiilor…

- Potrivit ISU Iasi, au fost doua victime incarcerate, care, din pacate, nu au putut fi salvate. A treia victima a accidentului, un barbat in varsta de 30 ani, care a suferit un traumatism toraco-abdominal, va fi transportat la un spital din Iasi.

- Imaginile in care batranul este pur și simplu spulberat de bolidul unui tanar șofer au fost surprinse de camerele de supraveghere ale Primariei din Lețcani. Accidentul a avut loc pe data de 1 iulie, iar imaginea șoferului, surprinsa dupa accident, incremenit și cu capul in palme a devenit virala pe…

- Pentru aproximativ 60% dintre romanii care traiesc in urban pandemia a schimbat perceptia privind viata la tara, astfel ca 62% dintre romanii din urban intervievati si-ar putea imagina sa se mute la tara intr-un an-doi, arata studiul „Digitalizarea Europei", comandat de Vodafone Institute si realizat…

- A fost printre cei trei finaliști ai competiției de la Chefi la cuțite, dar, din nefericire, nu a pus mana pe marele premiu al competiției. Chiar și așa, pentru Elena Matei, show-ul culinar a insemnat dezvoltare atat in ceea ce privește gastronomia, cat și pe plan personal. Iata cum i-a schimbat Chefi…

- Imediat dupa ce a caștigat Chefi la cuțite, Narcisa Birjaru a devenit o adevarata personalitate in showbizul romanesc, așadar premiul pe care l-a obținut nu a insemnat doar o suma, ci și drumul catre faima. Iata cum i s-a schimbat viața tinerei și cum este acum privita in public de catre cei care o…

- Creșterea unui copil nu este un proces ușor, cu atat mai mult atunci cand cel mic este diagnosticat cu o boala genetica cum este hemofilia. Liliana Stingaciu este mama lui Marius Gheorghe, un tanar de 17 ani care a primit diagnosticul de hemofilie atunci cand era de-o șchioapa. Hemofilia este o boala…

- Mihaela Cojocariu este designerul vestimentar brașovean care creeaza povești prin ținutele sale, trecand de la reconstituiri istorice pana la fantasy și avantgarde. Costumele ei au cautare in special in SUA, dar și in Europa și Australia. A renunțat la presa in 2019 și acum se dedica total micului ei…