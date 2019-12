Stiri pe aceeasi tema

- O avalanșa a avut loc ieri pe o pista de schi din apropierea orașului elvețian Andermatt. Doua persoane au fost ranite, potrivit abc.net.au . Patru persoane au fost recuperate din avalansa fara sa fie nevoie de internarea lor in spital. Poliția și salvatorii au verificat cu atentie zona dupa ce unii…

- Mai multe avalanșe s-au produs, joi, in Austria, in statiunea de schi Ankogel. De asemene, avalanșe s-au produs si in statiunea de Andermatt din Elvetia. Autoritatile au apelat la elicoptere și caini salvatori in actiunea de salvare a persoanelor prinse sub zapada. Peste 60 de salvatori, elicoptere…

- Salvamontistii din judetul Hunedoara atrag atentia asupra pericolului de producere a unor avalanse de mici dimensiuni, dar periculoase pentru turistii care se urca pe munte, la peste 1.600 de metri altitudine, pe trasee din masivele Retezat si Valcan, informeaza Agerpres. Potrivit sefului Salvamont…

- Stratul de zapada la Balea Lac, in județul Sibiu, masoara 35 de centimetri, acesta fiind cel mai mare din țara, conform Hotnews. In weekend ninge din nou, la altitudini mari, astfel ca sunt posibile avalanșe, iar ulterior vremea se va incalzi, ceea ce aduce un nou risc de avalanșe.Potrivit buletinului…

- Dupa ce Veneția a fost afectata de cele mai grave inundații din ultimii 150 de ani, Italia se confrunta acum cu ninsori masive, care au paralizat drumurile, informeaza Hotnews. In nordul țarii s-au inregistrat avalanșe, iar o localitate a fost maturata de un rau de zapada amestecata cu pietre și crengi.…

- Sfarsit crunt pentru un barbat in varsta de 42 de ani din Mures. Omul a murit inghitit de pamant in timp ce lucra la reteaua de canalizare in curtea unui imobil. Angajat la o firma specializata, muncea de cateva zile acolo, pe buldoexcavator, alaturi de echipa.