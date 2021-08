"Povestea vinului pe pasajele Bistritei".

Stiri pe aceeasi tema

- Pasajele medievale ale cetatii Bistrita vor deveni, timp de patru zile, locul unde va fi spusa povestea vinului de Lechinta, cunoscut sub numele de "vinul imparatilor", si unde bistritenii si turistii deopotriva vor putea socializa, bucurandu-se de momente muzicale si de proiectii de film pregatite…

- Un super eveniment va avea loc saptamana viitoare. Pasajele Bistriței vor fi animate și pline de viața. Iar bistrițenii vor avea ocazia sa descoperea frumusețea acestora și povestea vinului. Asociația Mocanița Transilvaniei a dorit sa redea viața nu doar mocaniței din teaca, ci și cetații vechi a Bistriței.…

- Ecologistul Cristian Țetcu, reprezentantul asociației RURALIS propune transformarea unor zone in arii naturale urbane. Printre zonele luate in calcul se numara Padurea Codrișor și Ghinzii, zona cu peri seculari de pe Dealul Cocoș, dar și zona de agrement MHC sau raul Bistrița Ardealeana. Daca doleanțele…

- Teoretic, ansamblul de case care compun Centrul Vechi al Bistriței sunt de neatins. Niciun geam nu se poate schimba fara avize peste avize, fara aprobarea celor de la Monumente Istorice, fara girul celor de la Urbanism, care mereu au clamat ca apara patrimoniul arhitectural al Bistriței. Primaria Bistrița,…

- Bistrițeanul Sorin Pop este din nou in șaua motocicletei galbene. Pe circuitul de la Adancata, Sorin spera sa puna pe podium numele județului nostru. Etapa a 4-a Motorcycle Racing Championship MotoRC are loc in acest weekend, la Adancata. Printre concurenți – și Sorin Pop – bistrițeanul pasionat de…

- Secretarul general al municipiului Floare Gaftone și arthitectul șef Monica Pop au fost suspendate din funcție. Anunțul a fost facut astazi de primarul Bistriței, Ioan Turc. Colega lor Monica Szucs, cercetata și ea sub control judiciar, a fost mutata disciplinar. Floare Gaftone, secretarul general al…

- Secretarul general al municipiului Floare Gaftone și arthitectul șef Monica Pop au fost suspendate din funcție. Anunțul a fost facut astazi de primarul Bistriței, Ioan Turc. Colega lor Monica Szucs, cercetata și ea sub control judiciar, a fost mutata disciplinar. Floare Gaftone, secretarul general al…

- Percheziții la Primaria Bistrița și la domiciliile a 6 angajați ai instituției, intr-un dosar de fals, abuz in serviciu și constituire de grup infracțional organizat. In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bistrița-Nasaud pun in aplicare 7 mandate de…