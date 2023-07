Stiri pe aceeasi tema

- Pentru al optulea an consecutiv, ELLE desemneaza cele mai influente personalitați din social media in cadrul galei ELLE New Media Awards. Evenimentul, care a devenit unul dintre cele mai stylish și așteptate momente in comunitatea online din Romania, a avut loc aseara. In cadrul Elle New Media Awards…

- Dupa ce Alina Eremia și-a surprins fanii cu piesa ,,Ultimul nivel”, in colaborare cu Aerozen, artista continua surprizele cu un nou set de piese presarate cu condimentele specifice, sound-uri noi și colaborari neașteptate. Printre ele se numara și piesa ,,Spune-mi”, o colaborare cu Ștefan Costea, piesa…

- Alina Eremia pașește cu incredere in sfera muzicii urbane alaturi de Aerozen cu piesa ,,Ultimul nivel”, piesa ce a fost cantata, spre delectarea fanilor, in premiera la festivalul Beach, Please! ,,Ultimul nivel” are un beat groovy de trap și vorbește despre momentul in care distanța ar fi varianta ideala…

- Lino Golden, Blanco și OG Eastbull colaboreaza pentru prima data și au un mesaj special pentru „$hefu”. Cu muzica și versurile compuse de catre Lino Golden alaturi de Blanco și OG Eastbull, „$hefu” este o piesa manifest despre viața, bani și vicii, totul pe influențe Trap și Hip Hop. LINO este unul…

- O piesa despre extreme, despre elementele naturii și contrastele care se atrag. ,,Cine-i focul, cine-i apa” vine acum insoțita și de un videoclip cinematic, in care Alina Eremia și elementele naturii se contopesc pentru rolul principal, pentru a va inspira și a va indemna la visare. Videoclipul a fost…

- Intr-o relație de iubire e cel mai posibil ca partenerii sa fie doua elemente diferite, dar cum gasești, totuși, echilibrul intre foc și apa? De fapt, aici e farmecul, focul și apa pot deveni, cu ajutorul comunicarii, ințelegerii, fara a știrbi personalitatea nimanui, yin și yang. Despre asta vorbește…

- O garsoniera din Medgidia costa doar 4.500 de euro. Este vorba despre un imobil extrem de mic, de doar 12 m². Aceasta se afla in spatele primariei din oraș, in zona centrala. Garsoniera foarte ieftina nu are bucatarie și baia este la comun, conform anunțului facut de proprietar. Acesta nu a postat poze…

- David Popovici a castigat duminica a sasea medalie de aur la Campionatul National de inot pentru seniori, tineret si junior. Competitia s-a desfasurat la Otopeni, scrie europafm.ro. Tanarul de 18 ani s-a impus in proba de 100 de metri fluture: „A fost foarte greu, a fost greu, imi ard picioarele rau…