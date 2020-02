Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare facuta duminica pe Instagram, Jeff Bezos, șeful Amazon, a anunțat ca gigantul online va dona 1 milion de dolari australieni (690.000 de dolari americani) pentru a ajuta victimele incendiilor de vegetație din Australia, informeaza Business Insider.Cu toate acestea, fondatorul…

- Razvan Babana a devenit un nume sonor in lumea showbiz-ului romanesc odata cu participarea la „Chefi la cutite”. Babana ne-a aratat cum a ajuns sa fie cel mai bogat concurent dupa ce a refuzat sa mai primeasca bani de la parinti. Cat caștiga Babana intr-o singura zi.

- Zob i s-a facut mașina, duminica seara, chiar in fața Ambasadei Chinei din București, aproape de reședința lui Klaus Iohannis! Tudor Beștea, fiul unuia dintre oamenii de nadejde ai celui mai bogat roman, a calcat mult prea tare accelerația bolidului sau, un BMW 430, și a intrat in plin intr-un Range…

- Fostul secretar general al PSD Mihai Fifor a criticat, vineri, masura anunțata de un secretar de stat din Guvernul Orban privind inființarea parchetelor financiare și declarații de avere pentru fiecare cetațean, afirmand ca este ”exact ca pe vremea comuniștilor”.”PNL anunța inființarea parchetelor…

- Cel mai bogat politician din ALDE, Ion Iordache, fost primar PDL in Turceni, a ramas fara postul de președinte al filialei din Gorj. Biroul Politic teritorial al ALDE Gorj a fost dizolvat ca urmare a neimplicarii si a organizarii defectuoase a campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale,…

- Incepand cu sfarșitul secolului 19, milioane de italieni și-au parasit țara natala in cautarea unui trai mai bun. Deși mulți au ales America, Brazilia, Argentina sau Australia, o parte dintre aceștia au ajuns și in Romania. La sfarșitul secolului 19, mii de italieni și familiile lor au venit in regiunea…

- A intrat in Cartea Recordurilor cu performanta sa unica si este cel mai cunoscut portar roman, insa destinul nu i-a zambit mereu. Din contra! Acum, la cei 60 de ani ai sai, la peste 3 decenii de la finala Cupei Campionilor Europeni si dupa multe interventii chirurgicale suferite, Helmuth Duckadam -…

- Muzeul Județean Olt va gazdui timp de jumatate de an o expoziție pentru vizitatorii de toate varstele, intitulata: „Școala de altadata”. Dupa adevaratele opere artistice realizate de soldați in tranșee, din ceea ce aveau la indemana, și o alta expoziție care prezenta o adevarata istorie a bomboanelor…