Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial in Romania se aflau mii de refugiați romani din Basarabia și Bucovina, care trebuiau sa se „repatrieze" in URSS. Povestea trista a unei familii este ilustrata in documente de arhiva.

- Importurile de cereale din Ucraina și Republica Moldova vor fi permise doar fermierilor și procesatorilor romani și vor fi posibile doar pe baza de licența, a anunțat miercuri ministrul Agriculturii, Florin Barbu. „Protejam producția romaneasca și munca fermierilor romani”, a adaugat acesta.

- Fermierii romani cer prelungirea restricțiilor privind importul de cereale din Ucraina și indirect din alte state cu proveniența tot Ucraina printr-o scrisoare deschisa. SCRISOARE DESCHISA Președintelui Klaus Werner IOHANNIS, Premierului Ion Marcel CIOLACU, Ministrului Agriculturii Ionuț Florin BARBU,…

- La Iași, aproximativ 700 de copii romani și ucraineni vor primi astazi pachete pentru școala din partea autoritaților locale. Conducerea Primariei va oferi pachete pentru 500 de copii romani cu risc ridicat de abandon școlar și la 200 de elevi veniți din Ucraina care, din acest an, sunt integrați in…

- Producțiile și prețurile din acest an ii nemulțumesc pe producatorii agricoli. Cei care vand direct din camp și aleg sa nu stocheze primesc și un leu pe kilogram, adica un preț de o mie de lei pe tona de grau. In plin sezon de recoltare și cu acest preț, puțini iși scot investiția.„Daca vorbim de culturile…

- Doi copii se numara printre cele noua persoane ranite in atacul cu rachete rusești asupra orașului Dnipro, a declarat guvernatorul local, Serhiy Lysak. Acesta vorbește despre „o noapte dificila” pentru regiune. „In primul rand, atacuri cu rachete pe Dnipro. Noaptea, inamicul și-a continuat teroarea.…