- Pe o scena din Atena, Alexandra Kerlidou, in varsta de 21 de ani, umple atmosfera cu sunete de harpa pe care le produce cu ajutorul privirii, indreptata spre ecranul unui computer, relateaza Reuters joi. Tanara, care sufera de paralizie cerebrala, din cauza careia nu poate sa vorbeasca sau sa isi foloseasca…

- Proiect finanțat prin Programul de Interes National „ Infiintarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/ centre de criza si locuinte protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor…

- Doua fluxuri de vaccinare impotriva COVID-19 au fost deschise, sambata, la Castelul Corvinilor din Hunedoara, aici fiind asteptati sa se imunizeze, fara programare, atat turistii care viziteaza monumentul istoric, cat si localnicii. Cei care doresc sa se vaccineze pot opta intre serul produs de Johnson&Johnson,…

- Copii vor reveni la școala din 5 mai. Elevii care sunt in clase terminale vor reveni la școala din data de 10 mai. „Elevii vor reveni la școala in data de 5 mai. Este vorba despre toți elevii, cu excepția celor din clasele terminale care vor reveni la școala in data de 10 mai. Elevii de clasa a VIII-a…

- Oamenii de stiinta au descoperit ceea ce ar putea fi cea mai mica gaura neagra din Calea Lactee si totodata cea mai apropiata gaura neagra de Sistemul Solar. Potrivit Reuters, astronomii sunt de parere ca aceasta gaura neagra are aproximativ 3 mase solare si face parte dintr-un sistem binar, denumit…

- Consiliul National al Elevilor (CNE) considera ca anul scolar 2021-2022 ar trebuie sa inceapa pe 6 septembrie si sa se incheie pe 4 iunie 2022. „Consiliul National al Elevilor a atras atentia, inca din luna februarie a acestui an, cu privire la faptul ca structura anului scolar 2021-2022 este dezechilibrata…

- Planuiți ca in perioada urmatoare sa calatoriți in Grecia? Aceasta țara extinde restrictiile pentru zborurile internationale pana in data de 19 aprilie. Grecia va extinde restrictiile pentru zborurile interne pana pe 12 aprilie si pentru zborurile internationale pana pe 19 aprilie. Potrivit Reuters,…