Stiri pe aceeasi tema

- Un taximetrist din județul Arad, care in urma cu mulți ani și-a pierdut fiul in trafic, in autoturismul in care facea taxi, ajuta oamenii in nevoie. Vasile Gheorghiu sare in ajutorul acestora chiar daca trebuie sa trabata sute de kilometri.

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Kebabului (14 iulie), Glovo prezinta principalele obiceiuri ale romanilor referitoare la consumul de șaorma. In 2022, prin platforma Glovo , in Romania au fost livrate peste 3.310.000 de porții de șaorma, acest preparat fiind pe locul doi in topul preferințelor utilizatorilor…

- O fetita de opt ani a fost ucisa si alte 16 persoane au fost ranite, intre care unele grav, dupa ce o masina a intrat in plin in curtea scoli primare din Wimbledon, in sud-vestul Londrei.

- In data de 14.06.2023, la ora 02:25, pompierii au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la un garaj, in comuna Dumbravița. De urgența s-au deplasat la locul evenimentului pompierii din cadrul Detașamentului 1 cu patru autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța…

- A murit copilașul de 1 an și 7 luni din satul Jena, județul Timiș, care s-a inecat intr-un puț de apa din curtea casei. O clipa de neatenție a parinților i-a fost fatala. Tragedie intr-o familie din judetul Timis. Un copil de un an si sapte luni a ajuns in stare critica la spital, dupa ce s-a inecat…

- Politistii au demarat o ancheta dupa ce, joi seara, doua fete in varsta de 11 ani au fost calcate de o masina in timp ce se jucau pe un spatiu verde din localitatea Tibana, una dintre victime decedand la scurt timp de la internarea in spital.

- O fetița de 10 luni a murit sambata in urma unui accident rutier care a avut loc in Malureni, județul Argeș. Mașina in care se afla copila era condusa de bunica ei și se pare ca a parasit drumul. Minora nu era in scaun pentru copil, fiind ținuta in brațe

- Destin tragic pentru o fetița de aproape 3 ani. Micuța a murit la doar 3 ore distanta dupa ce a ajuns la Spitalul de Pediatrie din Timișoara. Copila a ajuns la camera de garda cu febra si prezenta mai multe pete albastre pe corp. Meningita i-ar fi fost fatala Din nefericire, insa, la doar 3 […] The…