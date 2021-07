Povestea super-mașinăriei de 150 milioane dolari pe care chinezii nu o pot obține O companie din Olanda numita ASML a ajuns sa valoreze aproape 300 miliarde dolari fiindca produce printre cele mai complexe utilaje industriale create vreodata de om: mașinarii gigantice care fabrica cele mai noi microprocesoare. Cum criza semiconductorilor persista și a afectat mai multe industrii, rolul acestei companii olandeze este crucial, mai ales ca americanii au semnat acorduri guvernamentale pentru ca cele mai avansate mașinarii sa nu poata fi cumparate de chinezi, scrie New York Times.



ASML Holding, o companiei de care foarte puțina lume a auzit, produce &"tiparnițele&" cu care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

