- Comisia Europeana a facut apel, marți, la șase state membre ale UE sa relaxeze restricțiile impuse in mod unilateral la granițe in vederea combaterii Covid-19, in incercarea de a ajunge la o abordare coordonata mai puțin restrictiva in ceea ce privește circulația marfurilor și a persoanelor in interiorul…

- O tanara șoferița romanca de TIR e vedeta nu doar pe șosele, ci și pe rețeaua de socializare TikTok, acolo unde a strans 386.000 de urmaritori. Postarile Adrianei Oltean se viralizeaza deseori, iar ultima este despre unul dintre secretele camionagiilor.In timpul unei transmisiuni live de langa camion,…

- Odata cu lansarea acestui site , Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor iși propune sa ofere o imagine de ansamblu asupra evolutiei campaniilor de vaccinare in fiecare tara din Uniunea Europeana, noteaza Agerpres. „Am lansat Vaccine Tracker, care ofera o imagine clara a progresului vaccinarii…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile franceze au revizuit din nou condițiile de intrare a persoanelor pe teritoriul Republicii Franceze, in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, incepand cu data de 31 ianuarie 2021, ora 00:00, toate persoanele cu varsta de peste 11 ani…

- Un medicament pentru tratarea paraziților la animale pare sa fie „tratamentul minune” pentru COVID. Folosit „neoficial”, dar cu rezultate bune, Ivermectina a disparut de pe rafturile farmaciilor. Slovacia este prima țara care autorizeaza folosirea Ivermectinei in tratamentul COVID. Momentan, acordul…

- Toate persoanele cu varsta de peste 11 ani care sosesc in Franta pe cale aeriana sau maritima din tarile spatiului european vor prezenta, la imbarcare, o declaratie pe propria raspundere prin care se angajeaza sa se autoizoleze pentru o perioada de 7 zile dupa sosirea in Franta, in plus fata de masura…

- Romania se afla in partea de sus a unui clasament privind vaccinarea impotriva Covid, potrivit statisticilor Bloomberg, informeaza Digi24. Conform sursei citate, țara noastra se afla pe locul 18 la nivel global, iar in UE pe locul 6. Datele luate in considerare pentru Romania sunt cele din 17 ianuarie…

