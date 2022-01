Povestea singurei basarabence admisă în 20 de ani la Academia Imperială de Arte Frumoase din Sankt Petersburg Bucureștiul gazduiește, de anul trecut și pana pe 28 februarie anul acesta, o expoziție mai mult decat interesanta, ce include zeci de picturi, realizate in stilul scolii de la Sankt Petersburg. Dar care este povestea? „Punctul central” al acestei expoziții, organizata la Galeria Kulterra, il constituie incoronarea Regelui Ferdinand si a Reginei Maria – o pictura inalta de trei metri si lata de patru. Opera ii apartine tinerei pictorite Elena Bria, care a adus și alte zeci de picturi, realizate in stilul scolii de la Sankt Petersburg. Nascuta in 1992 la Chișinau, Elena a absolvit Academia Imperiala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

