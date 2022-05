Stiri pe aceeasi tema

- Bombardamente constante, civili adapostiți in buncare fara apa sau electricitate, opțiuni limitate de evacuare - aceasta este noua realitatea cu care se confrunta locuitorii orașului Severodonețk, situat in regiunea Luhansk din estul Ucrainei. Pe masura ce rușii și-au mutat operațiunile in est, dupa…

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe aparatorii ucraineni. NATO a anunțat ca ofensiva Rusiei eșueaza in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Donbas. Iar soldaț

- Liderul belarus, Aleksandr Lukasenko, a declarat luni, 9 mai, in discursul sau de Ziua Victoriei, ca țara sa trebuie sa sprijine Rusia și va continua sa o faca prin toate mijloacele, ”orice sageti” ar arunca Occidentul inspre cele doua state, relateaza agenția rusa Tass, citata de Agerpres . ”Belarusii…

- Presedintele Belarusului, Alexandr Lukasenko a aparat invazia Ucrainei de catre Rusiei, intr-un interviu acordat joi Associated Press, dar spune ca nu se astepta ca acest conflict, inceput in urma cu 10 saptamani, sa dureze atat de mult. Lukasenko a vorbit, de asemenea, si impotriva folosirii armelor…

- Oleg Tinkov, fondatorul uneia dintre cele mai mari banci din Rusia, a denunțat duminica regimul condus de președintele rus Vladimir Putin, despre care spune ca a ajuns la un ”nivel catastrofal”, in primul sau interviu de la inceputul invaziei in Ucraina, acordat pentru New York Times.„Mi-am dat seama…

- UPDATE 3 Fortele armate ruse si-au oprit temporar ofensiva in estul Ucrainei in timpul noptii de joi spre vineri, a anuntat Statul Major al fortelor armate ucrainene, transmite dpa. „In directia Izium, (dusmanul) nu a efectuat nicio operatiune ofensiva”, a transmis Statul Major in ultimul buletin de…

- Presedintele Federației Ruse, Vladimir Putin, i-a spus sefului ONU, Antonio Guterres, ca inca mai crede intr-un rezultat pozitiv al negocierilor cu Ucraina, in pofida continuarii luptelor dintre cele doua tari, noteaza AFP.„Cu toate acestea, negocierile continua (…) Sper ca vom ajunge la un rezultat…