Stiri pe aceeasi tema

- Umar la umar in stațiunea Baile Herculane, oamenii au uitat de noul coronavirus și s-au inghesuit la piscina fara sa respecte distanțarea sociala, scrie ziarul Banatul de Azi.In acest weekend, in stațiunea Baile Herculane, toți turiștii au vrut sa stea cat mai aproape de piscina. Așa ca au renunțat…

- RESITA – Initiativelor de acest gen din municipiu i se alatura una ministeriala, o promisiune ca vom putea avea paduri-parc in care administratia locala, cu bani europeni, ar putea amenaja poteci pentru plimbari si alei pentru biciclisti, din materiale prietenoase cu mediul! Dupa schimbarile intervenite…

- RESITA – Mai mult, Tatian Diaconu, omul care a decis ca CEETRUS sa investeasca undeva la 50 de milioane de euro in municipiul de pe Barzava, sustine ca „paradoxal, tocmai lipsa de interes, de infrastructura si de atractivitate au salvat Banatul de Munte si Resita de sindromul Valea Prahovei“! Ceetrus…

- CARAS-SEVERIN – Ministrul Mediului, Costel Alexe, a explicat cum Caras-Severinul, „unul dintre cele mai frumoase judete ale Romaniei“, a ajuns, prin management defectuos, „Cenusareasa Romsilva“, vitregit de investitii! Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, si Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor…

- Asociația Acasa in Banat și Fundația Orange și-au unit forțele pentru a salva patrimoniul mulinologic din județul Caraș-Severin. Peste 60 de voluntari din toata țara s-au adunat, pentru doua zile, in localitatea Garnic, din Caraș-Severin pentru a reabilita patru mori de apa, incluse acum intr-un…

- Zeci de voluntari s-au mobilizat in weekend, in Caraș-Severin, ca sa reabiliteze patru mori de apa din localitatea Garnic. Proiectul derulat de Asociația Acasa in Banat are in vedere readucerea la viața, in acest an, a zece mori din județ și includerea acestora in circuite turistice. Cele patru mori…

- Asociația Acasa in Banat și Fundația Orange iși unesc forțele pentru a salva patrimoniul mulinologic din județul Caraș Severin, susținand totodata și bunastarea unor comunitați locale cu peste 1500 de persoane. S-a lansat proiectul „Salvam Morile de Apa”, finanțat de Fundația Orange cu suma de 32.000…

- Mancaruri care bucurau papilele gustative ale stramosilor au ajuns in bacanii din mai multe orase, din micuta fabrica a unui bucurestean care a ales sa se mute cu familia in zona de munte a judetului Buzau.