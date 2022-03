Povestea polițistului care s-a împușcat în cap lângă teiul lui Eminescu. Decepție în dragoste Tanarul era agent intr-o comuna din Botosani. A luat masina postului de politie si pistolul sefului sau si a venit la Iasi. In jurul orei 3 dimineata a ajuns in parcul Copou, iar o ora mai tarziu si-a luat zilele. Politistul care a fost gasit mort in parcul Copou, la mica distanta de Teiul lui Eminescu, s-a sinucis tragandu-si un glont in cap cu un pistol Beretta, in jurul orei 4 dimineata. Arma este recent intrata in dotarea politiei romane. Potrivit procurorilor, camerele de supraveghere l-ar fi surprins pe acesta prin zona parcului Copou. Barbatul era singur, ceea ce indeparteaza ipoteza vreunei… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- El este polițistul din Botoșani care s-a impușcat in cap, dimineața, langa teiul lui Eminescu, din parcul Copou. Numele lui este Andrei Axinte, iar surse din ancheta spun ca tanarul polițist și-ar fi pus capat zilelor la ora 4:44. La ora 06:05, trupul barbatului a fost vazut de o trecatoare care a…

- Barbatul decedat in parcul Copou se numeste Andrei Axinte. El era incadrat politist la postul Leorda-Dorohoi. Fotografia intrata in posesia ZDI a fost facuta in momentul in care a tanarul politist a absolvit cursurile de scurta durata, pentru a fi pus pe postul de agent la Leorda. Tanarul s-ar fi…

- Tanarul de 25 de ani din Botosani, care si-a luat viata in parcul Copou, in apropiere de teiului lui Eminescu, s-ar fi sinucis din dragoste, sustin surse judiciare apropiate anchetei. El era angajat la postul de politie din Leorda, judetul Botosani. La Iasi a venit cu masina de politie pe care o avea…

- Un tanar a fost gasit mort in parcul Copou din municipiul Iasi, luni dimineata, dupa ce s-ar fi impuscat. Tanarul era politist intr-o comuna din judetul Botosani si s-a sinucis cu arma sefului de post, informeaza Antena3 . In aceasta dimineata, in jurul orei 6.00, politistii Sectiei nr. 2 Politie Iasi…

