Stiri pe aceeasi tema

- Un tren care mergea de la Galați spre București s-a blocat in camp pentru mai bine de o ora. Locomotiva s-a defectat in apropierea orașului Buzau. 70 de minute au avut de așteptat calatorii pana cand a fost inlocuita. CFR Calatori promite ca va asigura legatura pentru pasagerii care aveau drept destinații…

- Ioana Teodora Tofolean si a infiintat o firma in capital, care se va ocupa tot cu latura medicala Parintii ei sunt medici renumiti in Constanta, tatal fiind fost manager al Spitalului Judetean Constanta In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat extrasul de rezolutie cu numarul 104485 02.08.2021…

- Omul de afaceri Dragoș Savulescu, condamnat definitiv in Romania la 5 ani și jumatate de inchisoare pentru fapte de corupție in dosarul Retrocedarilor, a fost reținut in noaptea de duminica spre luni, in Grecia, dupa ce soția sa a publicat pe Instagram mai multe poze din timpul vacanței celor doi. Dat…

- Poliția Capitalei a deschis un dosar penal in urma surparii malului de pamant de langa Biblioteca Naționala din București. In urma acestuia, doi oameni și-au pierdut viața, iar alții patru sunt internați in spital. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de ucidere și vatamare…

- Libertatea a vizitat doua comune din județul Alba care au fost lovite de viituri repetate in ultima saptamana, pentru a vedea ce ramane in urma apelor, dupa ce reflectoarele televiziunilor se sting.In județul Alba, inundațiile din ultima saptamana au afectat zeci de localitați, lasand in urma drumuri…

- Vara incepe sa se anime cu festivaluri si concerte. La Cluj-Napoca s-a deschis cea de-a 20-a editie a Festivalului de Film Transilvania. Pana pe 1 august, spectatorii vor putea vedea zeci de proiectii atat in aer liber, cat si in interior.

- La 1 iulie, in București pe strada Mendeleev nr.26, s-a deschis Galeria Accent . Un loc superb, plin de rafinament și eleganța, asemeni bijuteriilor cu care ne-au obișnuit de atația ani. Cu aceasta ocazie, reporterii unica.ro au vorbit cu specialiștii de la comaccent.ro despre bijuteriile care sunt…

- Renate Weber, fost Avocat al Poporului, a decis sa dea in judecata Parlamentul Romaniei. Astfel, ea a facut o cerere de chemare in judecata in contradictoriu cu Camera Deputaților și Senatul Romaniei, data inregistrarii dosarului fiind 17 iunie, la Curtea de Apel București, conform Antena 3. Decizie…