Povestea lui Moș Ion Roată, cel mai cunoscut țăran din Vrancea, și Mica Unire Daca n-ar fi fost Ion Creanga, poate ca astazi nimeni n-ar fi știut povestea lui Mos Ion Roata, țaranul din Campuri, ales reprezentant al clacasilor in Adunarea Ad-hoc, devenit simbolul Unirii Principatelor Romane, dar și al vremurilor sale. Neștiutor de carte, dar cu „ghidilici la limba”, cum bine l-a caracterizat Eminescu, Moș Ion Roata a fost un om cu multa ambiție, care nu s-a sfiit sa spuna verde in fața boierilor ce avea de zis. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza il prețuia așa de mult ca l-a chemat chiar sa se sfatuiasca cu el in privinta razesilor. Boierii l-au adus la Iași, l-au imbracat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

