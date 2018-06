Povestea inegală de succes a Spaniei Desi Spania si-a redresat economia, politica ei este in criza. Conform tuturor evaluarilor, Spania ar trebui sa fie o poveste europeana de succes. Nu mai departe de anul 2012, aceasta tara se afla in pragul prabusirii economice. Economia ei se contractase in acel an cu 3%. Rata somajului trecuse de 20%, pentru ca anul urmator sa creasca pana la un procent uimitor de 27%. Un colaps al sectorului bancar a fost evitat doar cu ajutorul unui pachet de asistenta financiara oferit in iunie acel an prin Mecanismul European de Stabilitate. Existau temeri reale in Europa ca Spania putea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Accesul Greciei la piete ramane fragil", a afirmat seful Mecanismului European de Stabilitate (ESM) intr-un discurs sustinut la Atena, in fata bancherilor. Grecia, care are cea mai mare pondere a datoriei publice in PIB, de 179,8-, intre statele din zona euro, a beneficiat de cel mai mare program de…

- Gratie noilor contracte de televizare, cele mai puternice campionate de fotbal din Europa au inregistrat profituri record in sezonul 2016-2017. Cumulat, veniturile realizate de campionatele Angliei, Frantei, Germaniei, Spaniei si Italiei, supranumite “Big Five”, s-au ridicat la 14,7 miliarde euro, cu…

- Sanchez devine astfel al saptelea prim-ministru al Spaniei dupa ce tara s-a intors la un sistem democratic la sfarsitul anilor 70, dupa dictatura lui Francisco Franco. Motiunea de cenzura a inregistrat 180 de voturi pentru, 169 impotriva si o abtinere. Sanchez a sugerat joi ca va incerca sa guverneze…

- Rusia este calificata la Cupa Mondiala de rugby din 2019, a anuntat marti Federatia internationala (World Rugby), care a descalificat echipele Spaniei, Romaniei si Belgiei, informeaza AFP. Rusii acced astfel la Cupa Mondiala, dupa ce romanii, spaniolii si belgienii au fost descalificati…

- In contextul in care Romania va detine presedintia Consiliului Uniunii Europene, in perioada ianuarie-iunie 2019, este important sa militam pentru o mai buna finantare a economiei sociale, a declarat joi Irina Sanziana Opincaru, cercetator la Institutul de Economie Sociala. Joi, in cadrul…

- Am dorit sa aflu de la domnia sa de ce ar trebui sa accepte celelalte țari cote obligatorii de imigranți și oferirea de adevarate privilegii fața de lamentabila viața pe care o duc cetațenii acestora, mai ales romanii.Din pacate, nu a fost nici locul nici momentul potrivite pentru un interviu amplu,…

- Un sondaj realizat de Consiliul Investitorilor Straini indica faptul ca doar in ultime sase luni increderea membrilor sai in economia romaneasca a scazut cu 54%. Rezultatele studiului numit Business Sentiment Index indica si faptul ca sansele Romaniei de a atrage investitii straine majore sunt, in acest…

- Dacia Duster și Dacia Sandero au avut vanzari de peste 15.000 de unitați fiecare in Europa in luna febuarie, in creștere cu 32% și, respectiv, 20%. In plus, vanzarile lui Ford Ecosport au crescut cu 67%, la aproape 7.000 de unitați.