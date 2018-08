Stiri pe aceeasi tema

- Povestea impresionanta a doctorului din Moldova, pediatru in spitalele din Africa / Liliana Damaschin relateaza ca a studiat despre maladiile specifice zonelor tropicale înca de pe bancile universitații. Pe atunci nici nu visa sa ajunga pe continentul african și sa salveze vieți omenești. Când…

- Cel mai recent focar de febra hemoragica Ebola a lasat in urma 55 de morti in estul Republicii Democrate Congo (RDC) unde Guvernul a decretat gratuitate la ingrijirile medicale pe o perioada de trei luni, au anuntat autoritatile citate de AFP. Cinci noi decese au fost inregistrate in Mabalako-Mangina,…

- Investigație de Mirela Neag, Razvan Lutac si Catalin Tolontan Oameni din ANSVSA, fostul Sanepid veterinar, s-au decis sa vorbeasca pentru Libertatea si sa furnizeze probe „care arata iresponsabilitatea presedintelui Geronimo Branescu”. Gripa porcina africana nu afecteaza sanatatea umana, daca mananci…

- Sistemul coplații introdusa de Ministerul Sanatații in spitale se dovedește a fi un adevarat eșec. La 5 ani distanța de la implementarea acestui sistem, el este nefuncțional. Managerii unitaților medicale din Ialomița explica faptul ca banii stranși prin coplata sunt foarte puțini, pentru ca mulți dintre…

- Exclusiv! Doctorul din Republica Moldova, pediatru in spitalele din Africa / Medici de pe tot mapamondul vin anual în Africa cu cele mai bune practici și utilaje performante de intervenții medicale ce respecta standardele internaționale. Doctorul Liliana Damaschin a relatat în exclusivitate…

- Guvernul vrea sa completeze lista bugetarilor din Sanatate si Asistenta Sociala care primesc sporuri. De exemplu, personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din cabinetele medicale organizate in crese va primi spor de la 12% la 15% din salariul de baza, pentru munca in conditii…

- CHISINAU,24 iunie– Sputnik. La fiecare 3 ani, toți salariații din Moldova vor fi supuși unei atestari. Potrivit proiectului Regulamentului privind modul de atestare a salariaților din unitați, elaborat de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, pentru asigurarea unitatii cu un corp…

