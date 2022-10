Stiri pe aceeasi tema

- „Nu ii mai invocati va rog pe cei de la PSD. Le-a mancat pisica limba. Virgil Popescu sta frumos la banca lui. A executat toate ordinele pe care le-a primit si e sustinut in trei Cabinete ca ministru al Energiei. Este invincibilul ministru al Energiei care pretinde calm, intelepciune, viziune. Va bateti…

- Instagram intentioneaza sa conteste amenda, a declarat un purtator de cuvant al companiei-parinte a Instagram, Meta Platforms, intr-o declaratie trimisa prin e-mail. Investigatia, care a inceput in 2020, s-a concentrat pe utilizatorii copii cu varste cuprinse intre 13 si 17 ani, carora li s-a permis…

- Liviu Varciu a anunțat pe Instagram suma uriașa pe care trebuie sa o plateasca la gaze. Vedeta și-a anunțat fanii ce soluție a gasit pentru a nu mai cheltui atat de mulți bani pentru utilitați.„Mi-am pus panouri fotovoltaice pe casa, o sa vedeți la final cat imi venea curentul și cat imi vine…

- S-a trezit cu o factura foarte mare la gaze, așa ca nu a stat prea mult pe ganduri și a luat masuri, pentru a economisi. Liviu Varciu, caci despre el este vorba, le-a dezvaluit fanilor pe contul sau de Instagram ce modificari a mai facut la locuința in care locuiește și cum se descurca in aceasta perioada…

- ”La articolul 10 din Hotararea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatele…

- O bautura celebra in Asia si Statele Unite face furori printre copiii si adolescentii romani. Celebrul ceai cu lapte, arome de fructe si boabe de tapioca a devenit viral pe retelele de socializare. Iar tinerii pasionati de cultura asiatica stau la coada ca sa isi cumpere bautura, deloc ieftina, doar…

- Astfel, pentru etapa I a fost platita suma de 16.572.524,07 lei pentru 20 obiective aflate in executie, iar pentru etapa a II-a a programului, au fost decontate 74.955.517,06 lei pentru 104 proiecte de investitii, mai arata comunicatul de presa al MDLPA. Conform sursei citate, in cadrul celor doua etape…

- Mai multe orase din China au fost plasate in alerta cod rosu ,din cauza caniculei din tara, iar zeci de milioane de oameni au fost indemnati sa stea acasa, relateaza AFP. Valuri de caldura extrema, unoeri soldate cu morti, au afectat diverse locuri ale lumii, de exemplu in Europa de Vest in iulie si…