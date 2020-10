Stiri pe aceeasi tema

- Prima data cand ajungi in Finlanda ramai placut surprins de gradul de civilizație gasit, in special daca vii dintr-o țara ca Romania. Esteuna dintre țarile unde se gasește „civilizatie” in adevaratul sens al cuvantului. Ramaiuimit de amabilitatea și onestitatea evidenta, dar fara nimic ostentativ,…

- Despre aceasta țara se vorbește foarte puțin la știri. Cel mai probabil, pentru ca sa nu apara prea multe intrebari … Turkmenia, sau Turkmenistan – este o țara din Asia mijlocie, la care nici nu v-ați gandit, iar alții nici macar nu au auzit. Insa ar merita sa cunoaștem mai mult aceasta țara și sa preluam…

- FC Dinamo Bucuresti a ajuns la un acord cu tanarul atacant Catalin Ionut Magureanu pentru prelungirea raporturilor contractuale pana la 30 iunie 2024, a anuntat directorul sportiv Rufo Collado, pentru site-ul oficial, www.fcdinamo.ro, potirivit news.ro.Nascut la 5 iunie 2000, Catalin Magureanu este…

- Sasha Lopez este unul dintre cei mai de succes DJ si producatori muzicali in Romania. Nascut in Chisinau, Moldova, acesta si-a facut debutul ca DJ la varsta de 15 ani; la scurt timp dupa ce Serge Istrati (numele sau real), a devenit rezident al clubului “City”, cel mai popular club din Chisinau la vremea…

- FC Viitorul Constanta anunta transferului jucatorului spaniol Joseacute; Miguel Castantilde;eda Macho Josemi, care a semnat un contract valabil pentru 3 ani cu echipa de la malul marii.Nascut la 26 februarie 1998, Josemi evolueaza pe postul de mijlocas central si a fost legitimat ultima data la Las…

- Un proiect neconvențional urmeaza sa aiba loc in Germania! Peste 100 de norocoși ar putea sa nu mai munceasca deloc, timp de trei ani. Oamenii vor primi, lunar, suma de 1.433 de euro, fasa sa trebuiasca sa faca ceva la schimb.

- Avem cel mai mare numar de beneficiari de pensii de serviciu din MAI, din 2017 incoace. Pensia medie scade la circa 4.900 de lei brut lunar. In medie, pensia de serviciu din Ministerul Afacerilor Interne a coborat la 4.858 de lei brut lunar in primul semestru din 2020 si este cu circa 106 lei mai mica…

- O rupere de nori de o jumatate de ora a adus din paduri și de pe versanți aluviuni care au blocat un drum din nordul județului Argeș. Mai multe mașini au fost surprinse și au ramas blocate in namol. Autoritațile au intervenit cu un buldoexcavator ca sa le scoata. In cateva locuri, stratul de noroi a…