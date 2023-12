Stiri pe aceeasi tema

- Un cuplu și-a schimbat complet viața in timpul pandemiei și a constatat ca munca la distanța ii permite sa și calatoreasca. Familia a constatat ca e mai ieftin sa locuiasca la hotel decat cu chirie, ceea ce i-a permis sa viziteze 25 de țari in ultimii trei ani.

- Cu bucurie va anunțam un eveniment inedit, pe care l-am gandit noi, cei de la redacția RoZoom Press, și pe care dorim sa-l dedicam tuturor romanilor din diaspora, un proiect care ne este foarte drag.

- Probabil cel mai longeviv concurs din online-ul romanesc, "Caștiga cu Intrebarea Zilei”, a implinit un an de zile. Luna de luna am facut zeci de cititori fericiți. Concursul continua pana la finalul anului in forma actuala, iar de la anul, vom avea noi surprize pentru pentru cititorii noștri fideli. Samsung…

- Janni Alexandridis, caștigatorul Chefi la cuțite, sezonul 12 a oferit un interviu in exclusivitate. Cum i s-a schimbat viața in urma show-ului culinar și ce decizie uriașa a luat pentru viitorul carierei sale de chef.

- Excursiile in Israel ar trebui evitate, se arata intr-o nota trimisa de Ministerul israelian al Turismului catre tur-operatorii locali, in conditiile in care autoritatile au sugerat ca ar putea planifica un asalt in Gaza, ca raspuns la atacul din week-end al gruparii Hamas, transmite Reuters.Potrivit…

- Ți-o mai amintești pe Nicoleta Dragan, solista de succes a trupei HI-Q, care i-a luat locul Danei Nalbaru, odata cu plecarea ei din grupul muzical? Astazi locuiește in Statele Unite ale Americii, unde activeaza intr-un domeniu profesional neașteptat. Horia Brenciu a dezvaluit pe internet cum arata astazi…

- „Am participat astazi la Palatul Victoria, ca urmare a invitației doamnei Victoria Stoiciu, Consilier de stat in Cancelaria Prim-ministrului, la o intalnire de lucru cu partenerii sociali pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 190 privind eliminarea violenței și…

- Arbitrii controversați de la meciul dintre Tottenham și Liverpool au oficializat cu mai puțin de 48 de ore inainte un meci in Emiratele Arabe Unite, unde liderul clasamentului, Al Ain, a invins in deplasare echipa lui Cosmin Olaroiu, Al Sharjah, cu scorul de 3-2. Michael Oliver (38 de ani) a fost al…