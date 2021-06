Stiri pe aceeasi tema

- The Conjuring: The Devil Made Me Do It / Traind printre demoni: E mana diavolului Avanpremiera Regia: Michael Chaves Cu: Vera Farmiga, Patrick Wilson Gen Film: Horror, Mister, Thriller Durata: 117 min Rating: N 15 „Traind printre demoni: E mana diavolului” dezvaluie o poveste ingrozitoare de teroare,…

- Miron Mitrea: „E dezordine in administrarea Romaniei. Nu le e frica de premier, deschid gura cand au un microfon in fața. Este o lupta electorala, cine e mai bun cu populația. Lupta acum e cine scoate primul maștile. Președintele a anunțat relaxarea, nu premierul. Situația este evidenta, am intrat in…

- Avocatul lui Bill Gates. Lupta sa ii apere averea de 130 de miliarde de dolari La inceputul acestei saptamani, Melinda și Bill Gates au dat vestea ca divorțeaza. Mariajul lor se incheie dupa 27 de ani, iar toata lumea se intreaba cum iși vor imparți averea. Sunt doi dintre cei mai bogați oameni ai lumii,…

- Boxerul iordanian Rashed Al-Swaisat a decedat la zece zile de la operatia pe creier suferita dupa ce, pe 16 aprilie, s-a prabusit in timpul unui meci al competitiei mondiale organizata la Kielce, Polonia,

- Ziua Pamantului este sarbatorita, in fiecare an, la 22 aprilie. Earth Day a fost instituita in Statele Unite ale Americii intr-o perioada in care a inceput sa se vorbeasca din ce in ce mai des despre mediul inconjurator și a fost declarata sarbatoare oficiala de catre Organizatia Natiunilor Unite (ONU),…

- Premierul Florin Cițu a anunțat in timpul unei vizite la Cluj ca mai multe dintre centrele de imunizare anti-COVID cu AstraZeneca vor fi transformate in centre Pfizer și astfel campania de vaccinare se va accelera. In plus, pentru serul produs de Pfizer, vor exista și centre de tip drive-thru, potrivit…

- Gabi Lunca s-a stins din viața, vineri seara, la Spitalul Județean de Urgența Ilfov.Artista a confirmata cu COVID-19 pe 8 martie. Starea sa fiind una buna, a fost externata de medici, dar dupa cateva zile starea s-a inrautațit și a fost internata la Terapie Intensiva.Fiica artistei a transmis un mesaj…