Stiri pe aceeasi tema

- Planificarea financiara se numara printre activitatile cel mai des amanate de romani, acest comportament tinand in primul rand de nivelul de educatie financiara al populatiei, capitol la care Romania ocupa ultimul loc in UE, conform unui studiu desfasurat

- Cu razboiul la granita si una dintre cele mai mari inflatii din UE, Romania inregistreaza a doua cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana: +2,1% in trimestrul al doilea fata de primul trimestru.

- Romania a cultivat anul trecut 16.300 de hectare cu ceapa, suprafata similara cu cea a unei ferme mari produ­ca­toare de cereale, si se situeaza pe locul sase in Uniunea Europeana, unde lider este Olanda, cu o suprafata de 39.500 de hectare cultivata cu ceapa, conform datelor de la Eurostat, citate…

- Alocarile bugetare pentru cercetare-dezvoltare in Uniunea Europeana s-au situat la 244 de euro pe persoana in 2021, in crestere cu 33% comparativ cu 2011, insa Romania este pe ultimul loc in randul statelor membre cu doar 19 euro pe persoana, un plus de 8,5% comparativ cu 17,5 euro

- ”Sub egida „Forumul educatiei financiare”, programul lansat astazi constituie o invitatie atat la reflectie, cat si la actiune conjugata, pentru cresterea nivelului de pregatire intr-un domeniu deosebit de important. Am dorit sa acord Inaltul Patronaj acestui program deoarece educatia economica si financiara…

- Majoritatea romanilor (71,2%) considera Rusia drept vinovata pentru razboiul din Ucraina, 87,3% dintre ei cred ca liderii rusi ar trebui sa fie condamnati pentru crimele de razboi, iar 65% au o parere buna despre faptul ca NATO si SUA trimit mai multe trupe in Romania, releva un sondaj realizat, in…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca inscrierea la scolile post-liceale pentru asistenti medicali trebuie sa presupuna promovarea examenului de bacalaureat, precizand ca trebuie gasita o solutie pentru cresterea calitatii pregatirii celor care acced la aceste scoli postliceale.…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca i s-ar parea firesc ca toți asistenții sa aiba examen de bacalaureat și va discuta cu reprezentanții corpului medical și cu ministrul Educației despre inscrierea la postlicealele sanitare, potrivit antena3.ro ”Acolo avem o problema pe care eu o cunosc,…