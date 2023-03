Stiri pe aceeasi tema

Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca trupele Wagner se prezinta „puțin mai bine" pe campurile de lupta din Ucraina decat armata rusa obișnuita, relateza site-ul oficial al Pentagonului.

Exporturile de marfuri realizate in luna decembrie 2022 au avut o valoare de 349,5 milioane dolari SUA, cu 1,8% mai puțin, in raport cu luna noiembrie 2022 și cu 7,5% mai mult, comparativ cu luna decembrie 2021, informeaza Biroul Național de Statistica, relateaza Jurnal.md preluat de Rador.

Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a vorbot la o conferința de presa in Estonia, unde a declarat ca vede cum Rusia „continua sa introduca un numar mare de trupe" pe campul de lupta din Ucraina, relateaza The Guardian.

Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a salutat ieri prezența militarilor portughezi in țara noastra, atat din punct de vedere operațional, cat și din cel al solidaritații transatlantice și europene, in fața agresiunii Federației Ruse in Ucraina, scrie Rador.

Statele Unite vor anunța "in curand" un nou ajutor de securitate pentru Ucraina, a declarat marti purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Olivia Dalton, anunța CNN, potrivit Rador.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat pentru BBC ca acordul de a trimite zeci de tancuri moderne Ucrainei va fi determinant, relateaza Rador.

Statele Unite au anunțat, joi, un nou pachet de asistența militara pentru Ucraina, evaluat la 2,5 miliarde de dolari, inclusiv sute de vehicule blindate și sprijin pentru apararea aeriana a Ucrainei, scrie Rador.

NATO muta in Romania cateva dintre avioanele radar AWACS, staționate in prezent in Germania, pentru a urmari mai de aproape razboiul declanșat de Rusia in Ucraina, transmite Rador.