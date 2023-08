Potop la Bălți în urma ploii torențiale de azi Ploaia torențiala de astazi insoțita de vint a facut un adevarat potop la Balți. Strazile s-au transformat in riuri, iar internauții au publicat in rețelele sociale mai multe filmulețe cu imaginea prapadului. Din imaginile video publicate in Telegram, care au fost surprinse de locuitorii orașului Balți, se vede ca ploaia de astazi a fost și cu grindina pe alocuri, noteaza Noi.md. Strazile au Citeste articolul mai departe pe noi.md…

