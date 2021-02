Stiri pe aceeasi tema

- O petrecere care a avut loc intr-un restaurant din comuna dambovițeana Matasaru, a fost oprita in cursul noptii de vineri spre sambata de politistii din Gaești The post Petrecere oprita de politistii din Gaești first appeared on Partener TV .

- O petrecere cu un numar record de invitați și cu lautari antamați, gazduita sambata, la un local de evenimente din municipiul clujean Dej, a fost intrerupta de polițiști și jandarmi. Potrivit portalului local Dejeanul, forțele de ordine au intervenit de doua ori, fiindca cheful a continuat și dupa primul…

- Politistii si jandarmii au oprit, in noaptea de sambata spre duminica, o petrecere de botez care avea loc intr-un local din comuna vasluiana Muntenii de Jos, participantii la eveniment fiind amendati in total cu 28.000 de lei. ‘Politistii si jandarmii au sistat derularea unui eveniment privat, organizat…

- O petrecere cu peste 100 de invitați a fost oprita duminica seara de polițiști și jandarmi la un salon de evenimente de pe Calea Eroilor. Din primele informații, se pare ca este vorba despre un botez care se desfașura fara respectarea restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus. Mai mulți invitați…

- In cursul nopții trecute jandarmii argeșeni din cadrul Detașamentului 1 Jandarmi Mobil alaturi de polițiști din cadrul Poliției Orașului Topoloveni și un echipaj al Serviciului de Acțiuni Speciale au depistat pe raza comunei Ratești desfașurarea unui eveniment privat (botez), in spațiul inchis al…

- Polițiștii din București au intervenit de urgența sambata noaptea intr-un club din Capitala, in urma unui apel privind sechestrarea unei persoane, insa cand au ajuns acolo au avut parte de o surpriza: o petrecere cu zeci de persoane care incalcau normele de prevenție. Organizatorul petreceri s-a ales…

- Politistii braileni au intrerupt o petrecere de botez, la care participau 11 persoane. Tatal copilului, un tanar de 25 de ani, a fost sanctionat contraventional, iar participantii au fost trimisi acasa.

- In cursul nopții trecute, in jurul orelor 01.15 Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Timișoara, aflandu-se in executarea atribuțiilor de serviciu privind verificarea respectarii masurilor și interdicțiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19, s-au deplasat pe strada Tineretului…