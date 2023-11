Cum sarbatorile sunt tot mai aproape, iar taiatul porcului este o tradiție la romani, toata lumea se intreaba in ce condiții pot fi sacrificate animalele și cum poate fi vanduta carnea, dupa informațiile contradictorii care au circulat in ultima vreme in piața. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat la Romania Tv, ca tradițiile vor putea sa fie respectate și in acest an, iar vanzarea porcilor se va putea face cu condiția existenței unui aviz din partea medicului veterinar in acest sens. ”In momentul de fața se pot sacrifica și comercializa porci din gospodarii țaranești, din gospodarii…