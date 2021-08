Stiri pe aceeasi tema

- O ieșeanca de 37 de ani, care cantarește aproximativ 220 de kilograme, se pregatește sa nasca. Aceasta este o adevarata provocare pentru intreaga echipa medicala a meternitații. Tanara mama este internata la Spitalul Clinic de Obstretica și Ginecologie „Cuza Voda”, Iași de pe data de 23 august 2021.…

- Unitatea medicala, aflata in subordinea Consiliului Județean, a scos la licitație contractul de achiziție de aparatura medicala necesara pentru dotarea secției ATI. Procedura se deruleaza pe Siteul Electronic de Achiziții Publice. Vor fi cumparate un electroencefalograf portabil, un aparat portabil/…

- Inca sase noi infectari cu tulpina Delta confirmate de Institutul Matei Bals pentru judetul Iasi. De la aparitia tulpinei Delta in tara si pana acum, in judetul nostru, au fost confirmate oficial 40 de astfel de cazuri. In schimb, ieri au fost raportate doar patru cazuri in plus fata de ziua precedenta,…

- Managerul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie „Elena Doamna” din Iasi, Gabriel Marinescu, a afirmat ca femeia a nascut primul sau copil la varsta de 15 ani, iar toate nasterile pana in prezent au fost efectuate prin operatie cezariana.„In Maternitatea noastra, echipa operatorie formata din specialisti…

- Ieri, pe pagina oficiala de internet a Spitalului Judetean Constanta a fost publicat rezultatul final al concursului din data de 28 iunie pentru ocuparea postului de sef Serviciu Achizitii. Astfel, noul sef al acestui important serviciu este Mirela Fraico, care a obtinut un 87 punctaj maxim de dupa…