- Postul Sfinților Petru și Pavel este unul dintre cele mai importante de an și este respectat cu strictețe de mulți creștini. Acesta mai este denumit și Postul Sanpetrului, iar durata lui poate varia de la an la an. Aflați in randurile urmatoare cand incepe Postul Sfinților Petru și Pavel 2023. Cand…

- Cand incepe POSTUL Sfinților Petru și Pavel. Cat dureaza in acest an. Zilele cu dezlegare la pește, tradiții, superstiții Calendar ortodox 2023: Postul Sfinților Petru și Pavel va incepe luni, 12 iunie. In acest an, postul se va ține timp de doua saptamani și jumatate. Mai este numit și Postul Sanpetrului.…

- De sarbatoarea Luna Sfantului Duh sunt legate o serie de traditii, obiceiuri si superstitii pe care crestinii ortodocsi le respecta cu sfintenie. In a doua zi dupa Duminica Pogorarii Sfantului Duh, Biserica Ortodoxa praznuieste pe Sfantul Duh, cea de-a treia persoana a Sfintei Treimi.Potrivit traditiei…

- In a doua zi dupa Duminica Pogorarii Sfantului Duh, adica in Lunea Rusaliilor, Biserica Ortodoxa praznuieste pe Sfantul Duh, a treia persoana a Sfintei Treimi. De aceasta zi se leaga mai multe obiceiuri și tradiții, de care credincioșii țin cont.

- CREDINȚA… Sarbatoarea Sfintei Treimi este cinstita in Biserica Ortodoxa in Lunea dupa sarbatoarea Pogorarii Duhului Sfant, anul acesta, pe 5 iunie. Credința in Preasfanta Treime este invațatura principala a Bisericii Ortodoxe. Prin ea ințelegem pe Dumnezeu cel Unul in ființa și intreit in persoane:…

- Rusaliile, cunoscute drept Pogorarea Sfantului Duh, sunt un praznic creștin sarbatorit in a 50-a zi de dupa Paști, care este intotdeauna o zi de duminica. De Rusalii este comemorata coborarea Sfantului Duh asupra ucenicilor lui Iisus din Nazaret.

- In Biserica Ortodoxa, Sfantul Gheorghe este considerat protectorul armatei, dar ocrotirea lui se rasfrange nu numai asupra soldaților, ci și a țaranilor. Sfantul a fost patronul militar al Moldovei medievale, portretul lui fiind pictat pe steagul lui Ștefan cel Mare. Pe 23 aprilie, de Sfantul Gheorghe,…

- Romano-catolicii și protestanții din intreaga lume celebreaza maine Paștele, cea mai importanta sarbatoare creștina. La aceeași data, ortodocșii sarbatoresc Floriile. Paștele catolic este sarbatorit la o alta data decat cel ortodox, deoarece Biserica Catolica se raporteaza la echinoctiul de primavara…