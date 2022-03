Postul Paștelui| Ce spune Biserica despre relațiile intime dintre parteneri în această perioadă: Marțea și joia… Unii crestini sunt de parerea ca este suficient sa nu mai consume produse de origine animala cand țin post. Totuși, mulți se intreaba daca relațiile intime sunt permise in aceasta perioada. Postul Pastelui inseamna curatirea sufleteasca si trupeasca. In aceasta perioada de post, timp de 40 de zile, credincioșii se abtin de la consumul de alimente de origine animala, iar unele cupluri nu se mai apropie trupeste. Unii oameni sunt de parerea ca este suficient sa nu mai consume anumite categorii de produse atunci cand țin post. Totuși, mulți se intreaba daca relațiile intime sunt permise in aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unii crestini sunt de parerea ca este suficient sa nu mai consume produse de origine animala cand țin post. Totuși, mulți se intreaba daca relațiile intime sunt permise in aceasta perioada. Postul Pastelui inseamna curatirea sufleteasca si trupeasca. In aceasta perioada de post, timp de 40 de zile, credincioșii…

- Scandal de pomina in parohia Ivești, unde preotul care a slujit la una din bisericile locului ani la rand, a ajuns de rasul comunitații, tocmai pentru faptul ca s-a dovedit la batranețe a nu fi deloc… ușa de biserica! Barbatul in varsta de 62 de ani, cu preoteasa și copii casatoriți, ba chiar are și…

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, susține ca nu trebuie spalate rufele in timpul praznicului Bobotezei, din decenta si respect fata de apa sfintita. El a mai precizat ca in perioada “neputintei lunare”, femeia nu poate lua nici Aghiasma, nici anafura, mentionand ca poate lua apa…

- CNAIR informeaza conducatorii auto ca in zilele de vineri 24 decembrie, sambata 25 decembrie și duminica 26 decembrie 2021, in perioada sarbatoririi Craciunului, se vor institui restricții de circulație pentru anumite vehicule rutiere. Circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata…

- Pragul psihologic de 5 lei/euro va fi depașit în urmatoarele 12 luni, reiese dintr-un sondaj în rândul membrilor CFA România. „În general, vorbind istoric, leul se depreciaza în perioada aceasta de iarna destul de mult de mult pentru ca vin importuri mai multe”,…

- In urma cu un secol, casatoriile nu se legau dupa bunul plac al sotilor, ci dupa regulile stabilite de societate sau de Biserica. Casatoria nu putea avea loc, daca nu exista acordul familiilor sau daca mirele si mireasa proveneau din medii diferite. Varsta putea fi, de asemenea, un alt impediment.