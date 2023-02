Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de cinstire a Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gura de Aur, 30 ianuarie, Preasfințitul Parinte Siluan, Episcopul ortodox roman al Italiei, a savarșit Sfanta Liturghie la Parohia Ortodoxa Romana „Sfinții Apostoli Petru și Pavel" din Padova, ...

- Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzau și-a sarbatorit luni, 30 ianuarie 2023, ocrotitorii spirituali, pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gura de Aur. Sfanta Liturghie de hram a fost savarșita de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului…

- In aceasta luna, in ziua a treizecea, pomenirea Sfintilor nostri parinti si mari dascali ai lumii si ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvantatorul de Dumnezeu si Ioan Gura de Aur.Pricina acestui praznic a fost urmatoarea: in zilele imparatului Alexie Comnen care a luat sceptrul imparatiei in anul…

- Maine, 30 ianuarie, este o sarbatoare cu cruce roșie in calendarul ortodox. Creștinii ortodocși ii sarbatoresc pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvantatorul de Dumnezeu si Ioan Gura de Aur. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești maine ca sa ai ajutor și spor in tot ceea ce faci!

- De la ieșirea cu Sfanta Evanghelie, se realizeaza in timpul Liturghiei o treptata „aratare" a Domnului, a prezenței Sale, o epifanie exact cum s-a și intamplat in revelația (descoperirea) Cuvantului lui Dumnezeu in lume, astfel incat citirea Sfintei Evanghelii ...

- Patriarhia Romana a anunțat ca și in lacașurile de cult vor fi oficiate, de 1 Decembrie, slujbe cu un caracter special. Astfel, așa cum s-a precizat, de Ziua Nationala a Romaniei, dupa Sfanta Liturghie, in catedralele eparhiale, bisericile parohiale si manastirești din tara, va fi oficiata ”slujba de…