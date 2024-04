Stiri pe aceeasi tema

Vineri, 12 aprilie, incepand cu ora 16.00, Preasfințitul Parinte Iustin, episcopul Maramuresului și Satmarului, va savarși Sfanta Liturghie a Darurilor inainte Sfințite in Ferneziu, la Biserica „Nașterea Maicii Domnului". Raspunsurile la strana vor fi date de membrii Grupului psaltic „Theologos".

Episcopia Ortodoxa a Maramureșului și Satmarului a anunțat care este programul celor doi ierarhi, PS Iustin Sigheteanu și PS Timotei Satmareanul, pentru prima saptamana din postul mare.

Cu binecuvantarea Preasfințitului Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, protoiereul Careiului, Mocan Florian Ioan a inmanat din partea Preasfinției Sale, domnului Lenghiel Augustin din Parohia Ortodoxa Romana Cig, Protopopiatul Carei, Diploma Omagiala ,,In semn de inalta apreciere și aleasa…

Episcopia Ortodoxa Romana a Maramureșului și Satmarului a anunțat programul celor doi arhierei, Preasfințitul episcop Iustin Sigheteanu și Preasfințitul parinte episcop Timotei Satmareanul, pentru duminica, 25 februarie, 2024.

Sute de credincioși din județul Satu Mare au participat la Sfanta Liturghie Arhiereasca, oficiata de Preasfințitul parinte episcop Timotei Satmareanul la Manastirea Izvorul Tamaduirii din Mariuș.

Episcopia Ortodoxa Romana a Maramureșului și Satmarului a anunțat programul celor doi arhierei, Preasfințitul episcop Iustin Sigheteanu și Preasfințitul parinte episcop Timotei Satmareanul, pentru duminica, 18 februarie, 2024.

