POSTER X POEM ⎥ Poezia ilustrată invadează capitala Strazile pline de poezie ale Bucureștiului, de la metafora la realitate. O colaborare creativa intre ilustratori și poeți autohtoni a dat naștere mai multor serii de postere. Pana pe 16 decembrie, unele dintre acestea pot fi admirate in fața Bibliotecii Metropolitane sau la Carturești Verona. O explorare vizuala a artei... The post POSTER X POEM ⎥ Poezia ilustrata invadeaza capitala appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

