Stiri pe aceeasi tema

- Impresarul lui Radu Dragușin, Florin Manea, a dezvaluit ce mesaj i-a trimis selecționerul Edi Iordanescu. Mult a fost, puțin a ramas. Sambata, de la 19:30, Tottenham o intalnește pe Fulham, iar managerul Ange Postecoglou a anunțat deja ca Radu Dragușin va fi titular la Spurs. In premiera! Ange Postecoglou:…

- Ange Postecoglou (58 de ani), managerul lui Tottenham, a anunțat ca echipa sa va mai transfera un fundaș central la sfarșitul acestui sezon, dupa ce menționase faptul ca Radu Dragușin (22 de ani) va fi titular in partida pe care Spurs o va juca sambata pe terenul lui Fulham, in Premier League. Postecoglou…

- Radu Dragușin (22 de ani) a primit o veste excelenta din partea managerului lui Tottenham, inaintea derbyului cu Fulham, de sambata seara. Ange Postecoglou a spus la conferința de presa ca nu exista dubii asupra celui care-l va inlocui pe Micky van de Ven pe „Craven Cottage”. Va fi prima apariție in…

- Radu Dragușin, 22 de ani, nu a jucat niciun minut la 3-1 cu Crystal Palace, al treilea meci la rand al lui Tottenham in care ”tricolorul” a ramas pe banca. La final, managerul Ange Postecoglou le-a spus jurnaliștilor englezi cat de incantat e de Micky van de Ven: „Crește permamnent, il vedem la pregatire,…

- Radu Dragușin (21 de ani) a fost introdus pe teren de managerul Ange Postecoglou (58 de ani) in minutul 88 al partidei Tottenham - Brentford, in etapa 22 din Premier League. Fundașul roman a evoluat in ultimele 10 minute. El l-a inlocuit pe James Maddison (27 de ani) la scorul de 3-2 pentru Spurs, rezultat…

- Ange Postecoglou (58 de ani) s-a aratat iritat de jocul fotbaliștilor lui Brentford, adversarii lui Tottenham de miercuri,. Spurs a reușit sa se impuna cu 3-2, insa Postecoglou a fost deranjat de agresivitatea oponenților, pe care o considera dusa la extrem. Antrenorul lui Radu Dragușin a spus despre…

- Ange Postecoglou, antrenorul lui Tottenham, a fost intrebat despre transferul lui Radu Dragușin, la conferința de presa premergatoare meciului cu Burnley, din Cupa Angliei (5 ianuarie, ora 22:00). Australianul s-a ferit sa ii pronunțe numele stoperului de la Genoa, dar a admis ca exista negocieri, pe…

- Ange Postecoglou (58 de ani), antrenorul lui Tottenham, a fost extrem de nervos in prelungirile meciului cu Bournemouth, scor 3-1, in runda #20 din Premier League. In minutul 90+3, tanarul Alejo Veliz a suferit o accidentare grava. Antrenorul Ange Postecoglu s-a aratat ingrijorat de situația jucatorului…