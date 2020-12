Un acord comercial post-Brexit pare sa fie iminent miercuri intre Regatul Unit si Uniunea Europeana dupa ce s-au realizat progrese semnificative in negocieri, au declarat mai multe surse europene citate de AFP, Reuters si dpa.



Exista "sanse mari" ca acest acord sa fie incheiat in cursul serii, a dat asigurari o sursa citata de AFP. Un scenariu confirmat de o alta sursa, citata de AFP si dpa, care a spus: "Suntem in faza finala".



Dupa luni de blocaj si de progrese minore, cele doua parti sunt acum aproape de un acord, au declarat sursele citate.



Problema competitiei…