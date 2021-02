#postBrexit Tinerii britanici, mai îngrijoraţi de Brexit decât de infectarea cu coronavirus Tinerii britanici sunt mai ingrijorati de Brexit decat de infectarea cu coronavirus, arata un studiu efectuat de University College London (UCL) si citat vineri de DPA. Cifrele luate dintr-un sondaj realizat pe un esantion de 39.000 de respondenti, dintre care 1.533 cu varste cuprinse intre 18 si 29 de ani, arata ca 42% dintre adultii intre 18 si 29 de ani sunt ingrijorati cu privire la Brexit, in timp ce 32% se tem de infectarea cu coronavirus, potrivit universitatii. Sondajul noteaza ca 22% dintre tineri sunt ingrijorati ca se pot imbolnavi grav din cauza virusului, comparativ cu 33% din adulti.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

