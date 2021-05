Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate dintre cetațenii Uniunii Europene care locuiesc în Marea Britanie se tem ca drepturile lor se vor deteriora și nu vor fi tratați ca britanici în viitor, potrivit unui studiu publicat joi, citat de AFP.Cetațenii UE își pastreaza aceleași drepturi de a trai,…

- Fostul negociator al Uniunii Europene pentru Brexit, francezul Michel Barnier, i-a recomandat marti Regatului Unit sa-si respecte angajamentele cu privire la pescuit si la Irlanda de Nord prevazute in cadrul Brexitului, in caz contrar Londra fiind pasibila de masuri de retorsiune, transmite AFP.…

- Regatul Unit a acceptat sa acorde statut deplin de ambasador reprezentantului UE la Londra, dupa luni de refuz in urma Brexitului, au declarat miercuri cele doua parti, relateaza AFP. Acordul a fost anuntat dupa o intalnire a ministrului de externe britanic Dominic Raab si a sefului diplomatiei UE Josep…

- Scriitoarea de romane politiste Val McDermid a cerut marti Uniunii Europene sa primeasca "rapid" Scotia in blocul comunitar daca natiunea britanica alege independenta, alaturandu-se unui apel in acest sens facut de circa 200 de artisti europeni si britanici, printre care muzicianul Brian Eno, informeaza…

- Parlamentul European se va pronunta marti, 27 aprilie, printr-un vot in plen asupra acordului comercial post-Brexit incheiat intre Uniunea Europeana si Marea Britanie, aplicat deja cu titlu provizoriu de la 1 ianuarie, a anuntat joi purtatorul de cuvant al legislativului UE pe Twitter, transmite AFP.…

- Regatul Unit a solicitat mai mult timp pentru a raspunde la actiunea in justitie initiata de Uniunea Europeana in legatura cu decizia unilaterala a Londrei de a suspenda parti din Protocolul privind Irlanda de Nord, a relatat miercuri postul public de televiziune irlandez RTE, potrivit Reuters.…

- Marea Britanie nu a blocat exporturile de vaccinuri pentru Covid-19 a afirmat, marti, un purtator de cuvant al guvernului de la Londra, transmite Reuters. Citește și: Marcel Ciolacu profețește: momentul in care va pica Guvernul Cițu ”Guvernul britanic nu a blocat exportul niciunui vaccin…

- ”Sunt absolut incantat ca peste 20 de milioane de persoane au fost vaccinate in Regatul Unit”, a spus Hancock duminica, intr-un videoclip postat pe Twitter.I’m delighted more than 20 million people across the UK have now been vaccinated. A magnificent achievement for the country. The vaccine is our…