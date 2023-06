Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a cerut miercuri tarilor occidentale sa ofere un ajutor suplimentar de 5,5 miliarde de euro pentru reconstructia tarii in urmatoarele 12 luni, subliniind ca se confrunta cu cel mai mare proiect de reconstructie din Europa de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace, relateaza Reuters. In cadrul…

- Marea Britanie nu planuiește sa ofere Ucrainei avioane de lupta dupa ce armata Kievului a indicat ca ar prefera sa foloseasca aeronave F-16, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului britanic Rishi Sunak, relateaza agenția Reuters, citata de The Guardian. Intrebat daca Londra va trimite avioane…

- Marea Britanie va furniza Ucrainei rachete de croaziera cu raza lunga de actiune Storm Shadow, a anuntat joi ministrul britanic al apararii Ben Wallace, ceea ce va permite armatei ucrainene sa loveasca depozite de munitii, concentrari de trupe rusesti sau depozite combustibil mult in spatele liniei…

- Aproximativ 14 milioane de telespectatori britanici au urmarit sambata, 6 mai, transmisiunea asigurata de BBC la incoronarea regelui Charles, numarul fiind mult mai redus comparativ cu audiența inregistrata la funeraliile reginei Elisabeta a II-a, dar chiar și la incoronarea fostei suverane, in urma…

- Guvernul britanic a indicat miercuri ca trateaza ''extrem de serios'' posibila existenta a unor ''posturi de politie'' chinezesti actionand pe teritoriul Regatului Unit, in urma aparitiei de relatari in presa privind activitatile unui om de afaceri chinez la Londra, transmite AFP.

- Londra a anuntat vineri ca a ajuns la un acord pentru aderarea la Acordul Cuprinzator si Progresiv pentru Parteneriatul Trans-Pacific (CPTPP), dupa 21 de luni de discutii, cel mai important acord comercial al Marii Britanii dupa Brexit, transmite AFP, citat de Agerpres.Regatul Unit devine, astfel,…

- Magneziul contribuie la mentinerea sanatatii creierul si chiar „intinereste” creierul. O noua cercetare demonstreaza beneficiile potentiale ale unei diete bogate in magneziu si rolul pe care acesta il indeplineste in promovarea sanatatii celebrale. Alimentele bogate in magneziu scad riscul dezvoltarii…