Seara trecuta a fost una cu emoții foarte mari in cadrul emisiunii America Express. Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au parasit competiția de la Antena 1, lasand in urma lacrimi atat in randul concurenților, cat și in randul telespectatorilor. Iata ce au postat cei doi indragostiți pe rețelele sociale, la scurt timp dupa ce au parasit America Exppress!