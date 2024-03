Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Raileanu de la Mireasa, sezonul 7, insarcinata? Fosta concurenta a emisiunii de la Antena 1 a facut o postare cu care și-a pus fanii pe ganduri. Iata ce a postat Denisa Raileanu, in urma cu puțin timp, pe rețelele sociale!

- In ediția din data de 8 martie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, un nou concurent a calcat pragul emisiunii. Ștefan, in varsta de 25 de ani și absolvent al Facultații de Educație Fizica și Sport, a venit pentru a-și intalni marea dragoste in cadrul competiției de la Antena 1. Mai mult decat atat,…

- In gala de vineri, 1 martie 2024, Andrada a fost eliminata din sezonul 9 Mireasa. La scurt timp de la ieșirea din competiție, tanara a publicat un mesaj neașteptate pe rețelele sociale. Iata despre ce este vorba.

- Sergiu și Madi s-au desparțit! Baiatul a confirmat desparțirea in seara de 10 februarie pe contul sau de Instagram pritnr-un mesaj lung prin care a explicat decizia. La scurt timp a venit și Madi cu partea sa.

- Madi de la Mireasa, sezonul 8, nu trece prin cea mai buna perioada din viața ei. Fosta concurenta a emsiunii de la Antena 1 se confrunta cu probleme grave de sanatate și de mai bine de doua saptamani se afla internata la spital. Iata Care este starea de sanatate a lui Madi!

- Alina de la Mireasa, sezonul 5, este mai fericita ca niciodata de cand a devenit mamaia. Fosta concurenta a emisiunii de la Antena 1 a publicat noi imagini cu bebelușul ei. Iata cat de mult seamana micuțul baiețel cu cei doi foști con cuenti ai emisiunii de la Antena 1!

- Sergiu de la Mireasa, sezonul 8, este foc și para! Fostul concurent al emisiunii de la Antena 1 a avut, de curand, o reacție acida la adresa celor care l-au criticat. Iata postarea facuta de fostul concurent de la Mireasa, la scurt timp dupa ce soția lui a ajuns la spital!

- De curand, Gabriela Pițigoiu, fosta concurenta de la Mireasa, sezonul 6, a publicat o imagine cu fiul sau, pe pagina ei de Instagram. Baiețelul tinerei și al lui Valentin Harle a implinit patru luni. Iata mesajul emoționant pe care l-a transmis Gabriela Pițigoiu!