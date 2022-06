Post Malone a lansat varianta deluxe a albumului Twelve Carat Toothache

Stiri pe aceeasi tema

- Denzel Curry a lansat remix-ul piesei “Walkin” in colaborare cu Key Glock. Remix-ul va fi prezent pe „Melt My Eyez See Your Future (Deluxe).” Consecvența lui Denzel Curry a fost expusa in repetate randuri. Lansarea lui “Melt My Eyez See Your Future” a afirmat acest lucru. Rapper-ul și-a dezvaluit cel…

- Lord Huron a lansat varianta deluxe a albumului “Long Lost”. Acesta conține 2 piese noi: “Your Other Life” in engleza și “Ton Autre Vie” in franceza. Melodiile reflecta doua fețe ale aceleiași monede. Pe un ritm intunecat, vocalistul și compozitorul Ben Schneider interpreteaza „Your Other Life” in engleza,…

- Tiesto, iconița internaționala caștigatoare a unui Grammy, certificata cu platina, a lansat un nou videoclip muzical pentru „The Motto”, cu forța pop Eva Max. Filmat in Los Angeles, noul videoclip arata un grup de dansatori și se inspira din moda stilului de dans iconic, scrie www.music4all.ro Single-ul…

- Lansarea unui vaccin anti-COVID-19 care sa fie eficient impotriva mai multor variante ale noului coronavirus pana in toamna acestui an reprezinta "o posibilitate, dar nu o certitudine", a declarat miercuri Albert Bourla, CEO-ul grupului farmaceutic american Pfizer, citat de AFP, potrivit agerpres.…

- Formația Phaser lanseaza albumul „Inceput de Univers” cu un concert special care va avea loc sambata, 16 aprilie, de la ora 20, la clubul D’arc. „Daca pana acum albumul a fost disponibil doar online pe platformele de streaming, suntem bucuroși sa anunțam ca in sfarșit avem albumul și in format fizic,…

- China a lansat cu succes pe orbita satelitul de teledetecție a Pamintului Gaofen-3-03. Despre acest lucru a anunțat Televiziunea Centrala din China, scrie TASS. Lansarea a fost efectuata la ora locala 7:47 (02:47 ora Moscovei) de la Centrul de Lansare a Satelitilor Jiuquan cu ajutorul rachetei de lansare…

- Adda a lansat recent primul ei album, Fata din diamant, care conține 11 piese ale artistei. Deși nu se afla intr-o perioada buna, vedeta avand grave probleme de sanatate și urmand un tratament strict, aceasta a venit cu o schimbare neașteptata pentru cei care ii iubesc muzica. Adda se trateaza de Borelioza…

Coreea de Nord a lansat, miercuri dimineata, un "proiect neidentificat", dar lansarea pare sa fi esuat, a anuntat armata sud-coreeana, citata de AFP preluat de agerpres.