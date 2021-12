Stiri pe aceeasi tema

- Personalul de ingrijire devine eligibil pentru viza de munca in domeniul sanatații și ingrijiriiModificarea condițiilor de la anul este importanta pentru lucratori ingrijitori (care workers), asistenti ingrijitori (care assistants) si ingrijitori la domiciliu (home care workers), potrivit anunțului…

- Guvernul britanic a anuntat modificarea temporara a conditiilor de obtinere a vizei de munca in domeniul sanatatii si ingrijirii (Health and Care Worker Visa) incluzand personalul de ingrijire sociala a adultilor: lucratori ingrijitori (care workers), asistenti ingrijitori (care assistants) si ingrijitori…

- Ambasada Romaniei la Londra și Liga Studenților Romani din Strainatate - Filiala UK au organizat conferința cu tema “Post-pandemic steps: Financial Recovery and mental Resilience – Where do we go from here?”. In cadrul evenimentului dedicat studenților, profesioniștilor și cercetatorilor romani…

- Ambasada Romaniei la Londra a gazduit joi ceremonia dezvelirii bustului Regelui Mihai I, in prezenta Majestatii Sale Margareta, Custodele Coroanei, si a Altetei Sale Regale Principele Radu, aflati in aceste zile intr-o vizita cu caracter public in Marea Britanie. Dezvelirea bustului Regelui…

- „Divergente importante” persista între Londra si Uniunea Europeana cu privire la punerea în aplicare a protocolului nord-irlandez prevazut în acordul de Brexit, iar negocierile vor continua la Londra saptamâna viitoare, a declarat vineri secretarul de stat britanic…