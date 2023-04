Stiri pe aceeasi tema

- Promovat tot mai mult pentru beneficiile sale in ceea ce privește pierderea in greutate și sanatate, postul intermitent este incercat de tot mai multe persoane, deși nu este indicat chiar oricui.

- O noua analiza a materialului genetic colectat din ianuarie pana in martie 2020 la Piata de fructe de mare Huanan din Wuhan, China, a relevat ADN-ul animal din probe deja cunoscute a fi pozitive pentru SARS-CoV-2, coronavirusul care provoaca Covid-19. O cantitate semnificativa din acel ADN pare sa apartina…

- O substanta interzisa a fost gasita de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in mai multe parfumuri, fiind data o amenda in valoare de 30.000 de lei si retrase de la vanzare produsele cu probleme. Actiunea de control este in desfasurare. ANPC a anuntat, vineri, printr-un…

- VERGILIA POPA: N-am facut decat prima doza, dupa 3 zile au aparut niste reactiiAnca Alexandrescu: Pfizer ati facut?VERGILIA POPA: Da, era singurul la momentul acela. Cei care facem vaccinul stim ca dupa 3 zile daca apar efecte, sigur se leaga de vaccin. La mine, dupa 3 zile au aparut durere de cap puternica,…

- Un medicament la indemana oricui, cumparat frecvent din farmacii, fara rețeta, ar putea fi scos de pe piața, in urma celor mai recente studii. Specialiștii au ajuns la concluzia ca acesta conține o substanța periculoasa, care poate da efecte adverse mortale. Iata despre ce este vorba!

- Marea Britanie vrea sa interzica vanzarea mai multor medicamente care conțin o substanța ale carei efecte adverse provoaca ingrijorare.Acestea sunt utilizate impotriva racelilor și a durerilor.

- Nurofen și alte medicamente cu pseudoefedrina ar putea fi interzise in Marea Britanie și Europa. Posibile efecte adverse grave O investigație medicala asupra unor medicamente care ar avea efecte foarte rare asupra creierului, este in desfașurare in Marea Britanie și ar putea genera efecte in Europa,…

- Marile seisme din Turcia, din 6 februarie, care au dus la mii de morți, raniți și sinistrați, ar trebui sa ne puna in garda. Nici noi, romanii, nu suntem feriți de mișcari seismice, așa ca e bine sa luam aminte. Prin urmare, cu sprijinul „Antiseismic District”, va vom arata „Cum poți supraviețui unui…