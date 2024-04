Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a sarit in ultimul moment peste citirea omiliei sale in timpul slujbei din Duminica Floriilor la care asistau zeci de mii de oameni in Piata Sfantul Petru, dar a continuat sa prezideze slujba, relateaza Reuters, potrivit news.ro. In ultimele saptamani, papa, in varsta de 87 de ani,…

- Ora de vara 2024. Cand se dau ceasurile inainte cu o ora. Care va fi cea mai scurta zi in acest an și posibile efecte Ora de vara 2024: Romania trece la ora oficiala de vara, in luna martie. Ceasurile vor fi date inainte cu o ora. Prin urmare, ora 3.00 devine ora 4.00. In Romania, ora de vara este corelata…

- Potrivit The Times , decesul lui Akeksei Navalnii, liderul opoziției ruse, s-ar fi produs dupa ce-ar fi fost lovit cu pumnul in inima dupa ce ar fi fost lasat sa inghețe – un posibil caz de „commotio cordis”. Vladimir Osechkin, fondatorul grupului pentru drepturile omului Gulagu.net, afirma ca Alexei…

- Zeci de persoane participa duminica la un eveniment organizat la sediul ambasadei Rusiei la Bucuresti, in memoria disidentului rus Aleksei Navalnii. Participantii au adus flori, lumanari, si pancarte cu imaginea disidentului. Citește și: A murit o figura legendara a Televiziunii Romane Peste 50 de oameni…

- Eveniment Percheziții la persoane cercetate pentru furt calificat februarie 13, 2024 13:17 Ieri, 12 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Videle, impreuna cu polițiștii Formațiunii Investigații Criminale Videle, au efectuat doua percheziții domiciliare in municipiul București,…

- Eveniment rutier, azi, 06 februarie , in judetul Constanta. Este vorba despre un accident rutier intre Mihail Kogalniceanu si Constanta, au transmis reprezentantii SAJ Constanta. La fata locului se afla 2 Saj B2, Smurd C si Smurd B. Accidentul s a produs intre un autoturism si un TIR. La locul accidentului…

- La data de 25 ianuarie ora 16:30, Poliția Municipiului Falticeni a fost sesizata prin SNAU 112 cu privire la faptul ca pe strada M. Sadoveanu din Falticeni in zona intersecției cu b-dul 2 Graniceri, s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar conducatorul auto care a provocat accidentul…

- Cu prilejul implinirii a 165 de ani de la Unirea Principatelor Romane 24 ianuarie 1859 , eveniment crucial din istoria poporului nostru, implinire a unui ideal istoric incununat la Bucuresti prin alegerea Domnitorului Alexandru Ioan Cuza al Moldovei si ca Domnitor al Tarii Romanesti, Patriarhia Romana…