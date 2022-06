​Posibilă fraudă pe cea mai mare platformă de NFT-uri, OpenSea Posibila frauda pe cea mai mare platforma de tranzacționare a NFT-urilor: procurorii americani, impreuna cu FBI, au arestat un fost șef al marketplace-ului OpenSea, sub acuzația ca ar fi folosit informații privilegiate, din interior, pentru a tranzacționa token-uri nefungibile in profit propriu, in dauna cumparatorilor obișnuiți, cel in cauza riscand acum zeci de ani de inchisoare. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Platforma ghiseul.ro a fost mentionata ca tinta potentiala de gruparea de atacatori cibernetici Killnet, iar Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei ADR anunta duminica, 1 mai, ca site ul nu a intampinat dificultati in procesarea platilor si functioneaza la parametri normali. De asemenea, atacurile…

- Importanta bursa de cripto-monede americana Coinbase Global Inc și-a lansat miercuri piața NFT , intr-un semn de incredere in activul digital de nișa, chiar și in condițiile in care piața da semne de racire. Platforma, anunțata pentru prima data in octombrie, va fi disponibila inițial pentru un „numar…

- Platforma de streaming muzical Spotify se retrage din Rusia din cauza noilor legi emise de Kremlin privind companiile media. Decizia vine in contextul in care Instagram, YouTube, Google, Facebook și Twitter nu mai pot fi accesate din Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In urma cu o saptamana, pe 14 martie, incepea oficial Recensamantul Populației și Locuințelor din Romania. Platforma a fost accesata de mulți utilizatori, angajaților fiindu-le promisa o zi libera platita daca se autorecenzeaza.

- Voxa, prima platforma romaneasca de streaming pentru audio-books și e-books, a inregistrat o creștere importanta pe segmentul corporate, care a depașit 10% din business, in doar 4 luni de la lansarea start-upului tech. Compania iși propune ca pana la finalul anului segmentul corporate sa reprezinte…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat luni, 14 martie, dupa ce mai multe organizații non-guvernamentale au acuzat Guvernul ca se transforma in „Ministerul Adevarului” și ca atenteaza la libertatea de exprimare a jurnaliștilor, ca rolul platformei de detectare a fake-news-urilor…

- Liderul PNL, fostul premier Florin Citu a comentat informatiile referitoare la platforma care ar urma sa scaneze stirile false si dezinformarile din online, afirmand ca „ieri se arestau preturi, azi se aresteaza opinii”.

- Cel mai mic salariu din domeniul IT este pentru testerii de programe, care caștiga 3.000 de lei pe luna, insa cel mai mare poate ajunge la aproape 40.000 de lei pentru un director de tehnologie, arata datele Salario, comparatorul de salarii realizat de eJobs. Trustul de presa Ringier, care publica ziarul…