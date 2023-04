Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Aurescu a vorbit joi seara, la Digi24, despre aderarea Romaniei la Schengen. „Exista o fereastra de oportunitate in acest an, așa cum a spus președintele Romaniei”, a declarat ministrul de Externe, care a precizat sa se muncește mult, pe diferite paliere, pentru indeplinirea acestui obiect. Aurescu…

- Ministrul Afacerilor Externe a prezentat in Parlamentul situația aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Bogdan Aurescu susține ca inainte de alegerile din landul austriac Salzburg nu se așteapta o modificare a poziției in ceea ce privește aderarea Romaniei.

- Parlamentul European dezbate petiția depusa imediat dupa blocarea intrarii tarii noastre in spațiul Schengen de catre Austria. Miza este obținerea unei rezoluții care sa arate negru pe alb ca, prin vetoul din 8 decembrie, dreptul romanilor la libera circulație a fost incalcat.

- Roma nu impartașește miopia altor lideri europeni, precum cei din Austria, spune Marcel Ciolacu, dupa o intrevedere cu ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi: „Am menționat ca nu garduri noi intre statele europene reprezinta o soluție”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fenomenul migratiei cu care se confrunta Austria nu este o problema creata de Romania, spune europarlamentarul roman Siegfried Muresan, care il acuza pe cancelarul Karl Nehammer ca blocheaza extinderea spatiului Schengen din ratiuni electorale.

- Un șofer profesionist de TIR, cunoscut de transportatori din Europa ca „Omul soselelor“, dezvaluie intr-o postare recenta ca intr-un interviu acordat presei austriece a vorbit despre impactul pe care opoziția Austriei privind intrarea Romaniei in Schengen il are asupra conducatorilor auto romani.

- Președintele Bulgariei, Rumen Radev, insista ca Romania și Bulgaria sa intre in Schengen, in ciuda faptului ca Austria și alte țari UE au introdus controale pentru a stopa valurile de migranți ilegali. Șeful statului bulgar a prezentat acest punct de vedere in fața cancelarului Austriei, Karl Nehammer.…

- Romania iși retrimite ambasadorul in Austria, dupa o convorbire telefonica avuta intre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și președintele Austriei, Alexander Van der Bellen. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, discuția dintre cei doi șefi de stat a avut loc ”la inițiativa…