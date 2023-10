Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor Publice a pus in dezbatere publica un proiect de lege care prevede obligativitatea incheierii unui RCA pentru toți care folosesc trotinete și biciclete electrice. Din expunerea de motive la acest proiect de lege aflam ca „aspectele reglementate in concordanța cu prevederilor Directivei…

- Ministerul Finanțelor a pus luni in dezbatere publica un proiect de lege care instituie obligativitatea incheierii unei asigurari RCA de catre proprietarii de trotinete electrice și biciclete electrice. Conform datelor IGPR, in Romania s-au produs in anul 2022 un numar total de 1.250 de accidente in…

- Ministerul Finanțelor a pus luni in dezbatere publica un proiect de lege care instituie obligativitatea incheierii unei asigurari RCA de catre proprietarii de trotinete electrice și biciclete electrice.Conform datelor IGPR, in Romania s-au produs in anul 2022 un numar total de 1.250 de accidente…

- Ministerul Finantelor Publice a pus in dezbatere publica, marti seara, un proiect de Hotarare cu modificari legislative care sa conduca la ”o crestere a conformarii la utilizarea mijloacelor moderne de plata, cu efecte directe in prevenirea evaziunii fiscale”. Mai precis, prin aceasta masura, Guvernul…

- REGULI noi la DEPAȘIREA unei biciclete sau trotinete electrice. Interdicții și pentru BICICLIȘTI in Codul Rutier Codul Rutier a fost modificat din nou și ii vizeaza atat pe conducatorii de autoturisme cat și pe bicicliști și pe posesorii de mopede sau trotinete electrice. Proiectul de lege se afla in…

- Modificare in Codul Rutier: Reguli noi la depașirea unei biciclete sau trotinete electrice. Interdicții pentru bicicliști O noua modificare in Codul Rutier ii vizeaza atat pe conducatorii de autoturisme cat și pe bicicliști și pe posesorii de mopede sau trotinete electrice. Proiectul de lege se afla…

- Persoanele care au in proprietate trotinete electrice care pot dezvolta o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, ar putea fi obligați sa incheie polițe obligatorii de asigurare (similare RCA) chiar din acest an. Sunt propuneri de modificari legislative pregatite de Autoritatea de Supraveghere…

- Documentul defineste formele grave de violenta, dar si modul in care acestea trebuie gestionate de personalul din gradinite, scoli si licee. Actul normativ prevede inclusiv obligatia ca angajatii scolii sa asculte elevii cu rabdare, calm si sa ii protejeze impotriva oricarei forme de discriminare sau…